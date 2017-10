Djokovic maakt eind december rentree bij demonstratietoernooi

De 30-jarige Djokovic laste in juli na zijn opgave in de kwartfinale van Wimbledon een lange rustpauze in. Vanwege aanhoudende klachten aan zijn rechter elleboog besloot hij zijn seizoen voortijdig te beëindigen.

De Serviër kijkt uit naar zijn terugkeer op de tennisbaan. "Het World Tennis Championship is de perfecte plek om mijn comeback te maken en het nieuwe seizoen te beginnen", zegt de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar dinsdag op de site van het toernooi in Abu Dhabi.

Djokovic kende een voor zijn doen heel matig 2017. Hij won slechts twee titels (Qatar en Eastbourne) en pakte voor het eerst sinds 2010 bij geen enkel Grand Slam-toernooi de eindzege.

Bij de Australian Open strandde hij al in de tweede ronde, op Roland Garros was net als op Wimbledon de kwartfinale het eindstation en de US Open sloeg hij over vanwege zijn blessure.

Djokovic, die vorig jaar oktober de eerste plek op de wereldranglijst kwijtraakte, is inmiddels afgezakt naar de zevende plaats op de mondiale ranking.

Wawrinka

Ook Stan Wawrinka, de huidige nummer negen van de wereld, zal bij het World Tennis Championship zijn rentree vieren. De 32-jarige Zwitser zette in augustus een punt achter zijn seizoen vanwege een knieblessure.

Het demonstratietoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten is twee weken voor de Australian Open, het eerste Grand Slam van 2018. Naast Djokovic en Wawrinka staan ook Rafael Nadal, Dominic Thiem, Pablo Carreño Busta en Milos Raonic op de deelnemerslijst. De winnaar verdient 250.000 dollar (213.000 euro).

Het World Tennis Championship, waarbij geen punten te verdienen zijn voor de wereldranglijst, wordt sinds 2009 jaarlijks gehouden. Djokovic won het toernooi in 2011, 2012 en 2013.