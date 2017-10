Bertens plaatst zich met dubbelpartner Larsson voor WTA Finals

Het Nederlands-Zweedse koppel staat op de elfde plaats van de wereldranglijst in het dubbelspel, maar omdat er drie duo's afzegden wegens blessures, mogen Bertens en Larsson alsnog naar Singapore.

Manon Bollegraf was in 2000 de laatste Nederlandse die in het dubbelspel uitkwam in de WTA-finals. Samen met de Amerikaanse Nicole Arendt verloor ze de finale van de Zwitserse Martina Hingis en de Russin Anna Kournikova.

In de jaren zeventig wist Betty Stöve samen met Billie Jean King (Verenigde Staten), Martina Navratilova (Tsjechië) en Françoise Dürr (Frankrijk) de WTA-finals driemaal te winnen. Stöve is de enige Nederlandse die dat ooit presteerde.

Luxemburg

Vorige week pakten Bertens (25) en Larsson (29) in het Oostenrijkse Linz hun vierde titel van het seizoen. Eerder waren de Nederlandse en de Zweedse de sterksten in Seoul, Gstaad en Auckland.

In het enkelspel van het WTA-toernooi in Luxemburg kunnen ze later deze week tegenover elkaar komen te staan in de halve finales. Bertens moet dan donderdag zien te winnen van Carina Witthöft. Larsson dient zich te ontdoen van Pauline Parmantier.

De WTA Finals in Singepore staan van 22 tot en met 29 oktober op het programma.