Controversiële Kyrgios en Haase doen mee aan ABN Amro-toernooi

Het is de eerste keer dat Kyrgios, die regelmatig negatief in het nieuws komt door zijn gedrag op de baan, meedoet aan een ATP-toernooi in Nederland.

De 22-jarige Australiër kreeg vorige week nog een boete van 8400 euro, omdat hij zonder opgave van reden de baan verliet na de eerste set te hebben verloren in de eerste ronde van het Masterstoernooi in Shanghai.

Krajicek beseft wat hij in huis haalt met Kyrgios, de huidige nummer 20 van de wereld. "Nick is in meerdere opzichten een spraakmakende speler, maar zijn briljante tennis staat bij mij voorop. Het is mooi dat de fans in Nederland nu eindelijk live kennis met hem kunnen maken."

Haase doet voor de tiende keer mee aan het toernooi in Rotterdam, tot genoegen van Krajicek. "Robin is van grote waarde voor het toernooi en voor het Nederlandse tennis. Hij staat nu bijna zeven jaar onafgebroken in de top-100 van de wereld en heeft ook dit jaar weer mooie dingen laten zien."

Zverev

Eerder werden de Franse titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga, de Duitser Alexander Zverev en de Bulgaar Grigor Dimitrov al toegevoegd aan het deelnemersveld.

De 20-jarige Zverev is op dit moment de hooggeplaatste speler met zijn vijfde plek op de mondiale ranglijst. Dimitrov en Tsonga zijn respectievelijk de nummer acht en nummer zeventien van de wereld.

Het ABN-Amro toernooi wordt van 12 tot en met 18 februari gehouden in Ahoy.