Bertens naar kwartfinale Luxemburg na opgave Petkovic

Het is voor het eerst sinds haar toernooizege in juli in Gstaad dat Bertens bij de laatste acht zit bij een WTA-toernooi. Sindsdien haalde ze alleen in het Chinese Wuhan de tweede ronde.

Tegen Petkovic zette de 25-jarige Bertens direct de toon door de Duitse in de eerste game te breken. Vervolgens liep de als tweede geplaatste Nederlandse razendsnel uit naar een 4-0 voorsprong, voordat Petkovic haar eerste game wist te winnen.

Nadat de nummer 30 van de wereld het eerste bedrijf met 6-2 had binnengehaald, liet de Duitse nummer 94 van de wereld de dokter op de baan komen omdat ze zich niet lekker voelde.

Na een kort onderzoek van de arts probeerde Petkovic het nog even, maar bij een stand van 2-1 in het voordeel van Bertens in de tweede set gaf ze alsnog op.

Bertens, die haar vorige drie ontmoetingen met Petkovic allemaal had verloren, speelt in de kwartfinales van het Luxemburg Open tegen de Duitse Carina Witthöft, die de Russische Evgeniya Rodina in twee sets versloeg (6-2 en 6-3).