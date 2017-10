Nadal ontbreekt in Basel en ziet Federer mogelijk inlopen op ATP-ranking

Nadal kampt met knieklachten. De 31-jarige Spanjaard had zondag tijdens de verloren finale tegen Federer bij het Masterstoernooi van Shanghai al last van het gewricht.

"Mijn knie is overbelast, waardoor ik nu op advies van mijn dokter rust neem", laat Nadal dinsdag via social media weten.

Mede door zijn afmelding is het nog spannend wie 2017 afsluit als de mondiale nummer één. Nadal koestert momenteel een voorsprong van bijna tweeduizend punten op runner-up Federer, die volgende week wel in actie komt bij het toernooi in zijn thuisland.

Later dit jaar staan nog het Masterstoernooi van Parijs en de ATP World Tour Finals in Londen op het programma. Federer kan Nadal bij die toernooien nog inhalen op de ranking.

2011

Vorige maand slaagden Nadal en Federer erin om voor het eerst in ruim zes jaar weer de eerste twee posities op de wereldranglijst te bezetten. De vorige keer was in maart 2011.

Bij elkaar opgeteld veroverden de tennisiconen 35 Grand Slam-titels. De US Open-titel van Nadal vorige maand betekende de zestiende Grand Slam-zege uit zijn loopbaan.

Bij Federer, die dit jaar de Australian Open en Wimbledon won, staat de teller op negentien.