Haase ook bij ATP-toernooi Stockholm direct onderuit

Na 47 minuten was het 6-3 en 6-1 in het voordeel van de nummer 43 van de wereld. Haase staat één plaats lager op de mondiale ranking.

Verdasco had in de eerste set aan één break genoeg om de winst te pakken. In de tweede set overklaste de 33-jarige Spanjaard Haase met drie breaks. Verdasco sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

De 30-jarige Haase ging eerder achtereenvolgens in Cincinnati, op de US Open, in Peking en in Shanghai in de eerste ronde onderuit.

Tussendoor had Haase wel succes met Nederland in het Davis Cup-duel met Tsjechië. Hij won zijn partij in het enkelspel vorige maand van Jiri Vesely.

De Bulgaar Grigor Dimitrov is als eerste geplaatst in Stockholm. Het toernooi op het Zweedse hardcourt werd vorig jaar gewonnen door Juan Martin del Potro, die in de finale de Amerikaan Jack Sock te verslaan.