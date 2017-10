Bertens in Luxemburg weer eens ronde verder op WTA-toernooi

De 25-jarige Bertens, de huidige nummer 30 van de wereld, had weinig problemen met de 24-jarige Tsjechische, die tachtig plaatsen lager staat op de wereldranglijst.

In de eerste set leverde de Nederlandse eenmaal haar service in, maar wist ze Allertova twee keer te breken. In het tweede bedrijf kwam Bertens een break achter, maar repareerde dat in de vijfde game. In de elfde game plaatste ze de beslissende break met een fraaie dropshot.

De pupil van coach Raemon Sluiter kwam sinds haar eindzege in Gstaad in juli niet meer voorbij de tweede ronde in een WTA-toernooi. De afgelopen twee toernooien, in Linz en Peking, werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Petkovic

In de volgende ronde speelt Bertens tegen de Duitse Andrea Petkovic, die in drie sets afrekende met Petra Martic uit Kroatiƫ: 6-1, 3-6 en 7-6 (5). Petkovic kwam goed weg, want ze overleefde meerdere wedstrijdpunten.

Bertens heeft geen goede herinneringen aan Petkovic, de huidige nummer 94 van de wereld. De twee speelsters stonden drie keer eerder tegenover elkaar en telkens stapte Petkovic als winnares van de baan.

Vorig jaar won Bertens samen met haar Zweedse partner Johanna Larsson het dubbelspel in Luxemburg.