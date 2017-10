Rolstoeltennisster Griffioen (32) zet punt achter loopbaan

"Aan alle mooie verhalen komt een einde. Na vijf paralympische medailles, vier Grand Slam-titels en twee jaar als nummer één van de wereld, kijk ik terug op vele fantastische jaren op de tennisbaan", aldus Griffioen.

De 32-jarige Woerdense werd geboren met spina bifida, een open rug met lage uitval. Tot haar vierde kon ze redelijk lopen, maar daarna belandde ze na een operatie in een rolstoel.

Griffioen debuteerde in 2000 als rolstoelbasketbalster bij de Olympische Spelen van Sydney, maar koos later alsnog voor een loopbaan in het rolstoeltennis.

Olympische Spelen

Bij de Olympische Spelen van 2008 in Peking pakte Griffioen zilver in het dubbelspel met Esther Vergeer. Acht jaar later in Rio de Janeiro veroverde ze goud in het enkel- en dubbelspel, toen met Aniek van Koot als dubbelpartner.

Ook op de Grand Slams boekte Griffioen vele successen. In het enkelspel schreef ze Wimbledon, de Australian Open en Roland Garros op haar naam, terwijl ze in het dubbelspel op alle Grand Slams minstens een titel veroverde.

Griffioen werd in 2015 op het Sportgala uitgeroepen tot paralympisch sporter van het jaar.