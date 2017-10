Sharapova maakt flinke sprong op wereldranglijst naar 57e plek

De voormalig nummer één van de wereld begon dit jaar zonder ranking, maar is door haar prestaties al weer een vaste waarde in de top 100. Komende week wil ze in de Kremlin Cup in Moskou verder bouwen op haar succes.

"Het was bijzonder weer eens met een trofee in mijn handen te staan; een moment om te koesteren", zei de vijfvoudig Grand Slam-winnares na haar zege in Tianjin.

Kiki Bertens werd afgelopen week snel uitgeschakeld in het toernooi in Linz, maar de Nederlandse handhaafde zich niettemin als dertigste op de mondiale ranking. Op de ranglijst van de mannen bleef Robin Haase de nummer 44 van de wereld.

Ook in de top veranderde er niets. Bij de mannen voert Rafael Nadal de ATP-ranking aan voor Roger Federer, die zondag in de finale van het Masterstoernooi in Shanghai nog te sterk was voor zijn eeuwige rivaal.

Bij de vrouwen blijft de Roemeense Simona Halep op nummer één. De Spaanse Garbiñe Muguruza staat op twee, voor Karolina Pliskova uit Tsjechië.