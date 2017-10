Federer verslaat Nadal voor vierde keer in 2017 en pakt titel in Shanghai

Het was de vijfde zege op rij voor Federer en zijn vierde dit jaar op Nadal. In 2014 wist Federer het prestigieuze evenement in Shanghai ook te winnen.

In onderlinge ontmoetingen heeft Nadal nog altijd betere cijfers dan Federer. De Spanjaard won 23 keer, de Zwitser trok zondag voor de vijftiende keer aan het langste eind.

Nadal verloor voor de tweede keer de finale in Shanghai. De nummer één van de wereld, die nog nooit de titel pakte in de Chinese havenstad, moest in 2009 buigen voor de Rus Nikolai Davydenko.

Eerste game

Zondag verloor Nadal in de eerste game meteen zijn servicebeurt. Die achterstand kon de gravelspecialist niet meer goedmaken op het Chinese hardcourt.

In de tweede set werd Nadal tweemaal gebroken: bij 2-2 en 5-3. Federer kreeg de hele partij geen enkel breakpoint tegen en pakte zo overtuigend de titel.

Het is de vijfde aansprekende toernooizege van dit jaar voor de 36-jarige Federer. Eerder was de mondiale nummer twee de beste op de Australian Open, Wimbledon en in Miami en Indian Wells. De eindzege in Shanghai is de 94e toernooiwinst in zijn imposante carrière. Bij Nadal staat de teller op 75.