Federer treft Nadal in finale Shanghai na zege op Del Potro

Federer plaatste zich zaterdag ten koste van Juan Martin Del Potro voor de eindstrijd in de Chinese stad: 3-6, 6-3 en 6-3. Rafael Nadal was in twee sets te sterk voor Marin Cilic: 7-5 en 6-3 (3).

Het wordt de derde finale dit jaar tussen de nummer één (Nadal) en twee (Federer) van de wereldranglijst. Federer was te sterk voor Nadal bij de Australian Open en het Masterstoernooi van Miami.

De 36-jarige Federer moest vorige maand bij de US Open nog zijn meerdere erkennen in Del Potro, maar trok dit keer in drie sets aan het langste eind.

Del Potro begon goed aan de wedstrijd en pakte dankzij een paar knappe forehand-winners de eerste set, maar de 29-jarige Argentijn kon dat hoge niveau niet vasthouden. Federer profiteerde en wist drie breaks te plaatsen. De Zwitser benutte na een kleine twee uur spelen zijn eerste wedstrijdpunt.

Cilic

Nadal had ook een kleine twee uur nodig om Cilic te verslaan. De Spanjaard had vier van zijn vijf eerdere ontmoetingen met Cilic ook al in winst omgezet.

Pas in de elfde game sloeg de Spanjaard toe op de opslagbeurt van zijn Kroatische opponent, waarop hij de eerste set zelf kon uitserveren.

Een tiebreak moest uiteindelijk de beslissing brengen in de tweede set. Daarin werd Cilic nog maar drie punten gegund door Nadal, die na bijna twee uur en een kwartier weer kon juichen op het Chinese centre court.

Voor de 31-jarige Nadal wordt het alweer zijn tiende finale van het kalenderjaar 2017 en de derde op rij, nadat hij vorige maand al de US Open won en een week geleden nog de titel opeiste in de Chinese hoofdstad Peking. Nadal wist het prestigieuze ATP-toernooi in Shanghai nog nooit te winnen.

Voor Federer is het zijn zevende finale van het jaar. Hij won het toernooi in China in 2014. Het wordt zondag de 38e ontmoeting in totaal tussen Federer en Nadal. De Spanjaard won tot nu toe 23 keer van zijn rivaal, tegenover 14 zeges voor Federer.

Rojer

Voor Rojer waren de halve finale in het dubbelspel het eindstation. Samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau moest hij na een supertiebreak buigen voor het Pools-Braziliaanse duo Lukasz Kubot en Marcelo Melo: 6-4, 3-6, 7-10.

De 36-jarige Rojer en Tecau waren als derde geplaatst in Shanghai, maar troffen in de halve finales het als tweede geplaatste koppel op het Chinese hardcourt.

Wimbledon-winnaars Kubot en Melo benutten in de eerste set geen van de drie breakkansen, maar bleken daarna toch een maatje te groot voor de Nederlander en de Roemeen.

US Open

Rojer schreef vorige maand zijn tweede Grand Slam-titel in het mannendubbelspel op zijn naam door samen met zijn vaste dubbelmaatje Tecau de Spanjaarden Feliciano en Marc Lopez te verslaan in de finale van de US Open.

Eerder deze week verzekerden Rojer en Tecau zich nog voor een ticket voor de ATP World Tour Finals, het eindejaarstoernooi in de O2 Arena van Londen. Vorige maand waren de kwartfinales in Tokio al het eindstation.

Kubot en Melo strijden zondag om de titel met de als eerste geplaatste Fin Henri Kontinen en Australiër John Peers, die wonnen van de Schots-Braziliaanse combinatie Jamie Murray/Bruno Soares.