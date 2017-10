Sharapova bereikt in Tianjin eerste WTA-finale sinds dopingschorsing

De 30-jarige Sharapova, die met een wildcard werd toegelaten, rekende zaterdag op het Chinese hardcourt opmerkelijk eenvoudig af met 'thuisspeelster' Shuai Peng: 6-3 en 6-1.

In april van dit jaar keerde de 35-voudig winnares van een WTA-toernooi terug op de baan na een dopingschorsing van vijftien maanden. Ze testte positief op het verboden middel meldonium bij de Australian Open van 2016.

Ze luisterde haar rentree direct op met een plek bij de laatste vier in Stuttgart, maar moest daarna een klein halfjaar wachten op haar volgende halve finale. Die wist ze zaterdag overtuigend te winnen in Tianjin.

Peng, die woonachtig is in speelstad Tianjin, had opvallend weinig in te brengen tegen de Russin. De Chinese nummer 25 van de WTA-ranking wist in totaal slechts vier games af te snoepen van de sterk serverende Sharapova.

In de eindstrijd speelt Sharapova, die na haar schorsing al weer is opgeklommen naar de 86e plek op de wereldranglijst, tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Zij versloeg Sara Errani uit Italië (6-1 en 6-3).