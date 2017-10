Federer eenvoudig naar halve finales Shanghai, Nadal met moeite door

Federer en Gasquet speelden voor de achttiende keer tegen elkaar. Alleen in 2005 (Monaco) en 2011 (Rome) ging de zege naar de Fransman. De winst in Rome was tevens de laatste keer dat Gasquet een set wist te winnen van Federer.

De zeven ontmoetingen daarna gingen allemaal zonder setverlies naar de Zwitser en ook deze keer hoefde Federer geen set in te leveren. In de eerste set volstond een break in de elfde game.

In de tweede set repareerde Gasquet, die in de eerste ronde Robin Haase uitschakelde, nog een vroege break achterstand, maar in de zevende game ging het alsnog mis. De nummer twee van de wereld gaf die voorsprong niet meer uit handen.

In de halve finale in China speelt Federer tegen Juan Martin Del Potro, die in drie sets te sterk was voor Viktor Troicki. Op de US Open won Del Potro in de kwartfinale nog van Federer in vier sets.

Nadal

Nadal en Dimitrov maakten er een waar spektakelstuk van. De partij op het Chinese hardcourt nam twee uur en 35 minuten in beslag. De topseed haalde de eerste set binnen door in de negende game zijn opponent te breken.

Dimitrov rechtte in de tweede set de rug en trok de stand gelijk door in de tiebreak zeven van de laatste acht punten voor zich op te eisen.

In de beslissende derde set was het laatste woord toch weer aan Nadal. Hij liep in een razend tempo uit van 2-2 naar 5-2 en liet Dimitrov niet meer terugkomen in de wedstrijd.

Het was al de tweede keer in korte tijd dat Nadal te sterk was voor Dimitrov. Vorige week zette de zestienvoudig Grand Slam-winnaar in de halve eindstrijd in Peking ook al de mondiale nummer negen in drie sets opzij (6-3, 4-6 en 6-1).

Nadal pakte in de hoofdstad van China uiteindelijk ook de 75e ATP-titel uit zijn loopbaan door in de finale de Australiër Nick Kyrgios met 6-2 en 6-1 te kloppen.

Voor een plek in de eindstrijd in Shanghai neemt Nadal het zaterdag op tegen de Kroaat Marin Cilic, die in zijn kwartfinale de baas was over Albert Ramos Viñolas uit Spanje: 6-3 en 6-4.

Rojer

In het dubbelspel bij de mannen bereikte Jean-Julien Rojer met de Roemeen Horia Tecau de halve finales. Het als derde geplaatste koppel rekende in de kwartfinales af met de Oostenrijkse veteraan Oliver Marach en Mate Pavic uit Kroatië: 7-6 (6) en 6-4.

Rojer en Tecau strijden zaterdag met het Pools/Braziliaanse duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo om een plek in de eindstrijd.

Sharapova

Maria Sharapova schaarde zich vrijdag voor de tweede keer dit jaar bij de laatste vier van een WTA-toernooi. De Russin won in Tianjin haar kwartfinale tegen de Zwitserse Stefanie Vögele: 6-3 en 6-1.

Sharapova keerde in april terug op de WTA Tour na een schorsing wegens doping. Sindsdien haalde ze alleen in Stuttgart de halve finales. De voormalig nummer één van de wereld doet met een wildcard mee in Tianjin.

Sharapova stuit in de halve eindstrijd op de Chinese Shuai Peng, die op haar beurt Sorribes Tormo uit Spanje slechts één game gunde: 6-0 en 6-1.