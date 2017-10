Nadal en Federer overtuigend naar kwartfinales in Shanghai

De nummer één van de wereld gunde zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini slechts vier games: 6-3 en 6-1. In de kwartfinales speelt Nadal tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die de Amerikaan Sam Querrey uitschakelde.

De 31-jarige Spanjaard verkeert in goede vorm. Vorige week won hij al het toernooi van Peking en dat was de 75e ATP-titel uit zijn loopbaan.

Federer had ook niet veel tijd nodig om zich in Peking van de Oekraïner Alexandr Dolgopolov te ontdoen. Binnen een uur besliste de als tweede geplaatste Zwitser de partij 6-4 en 6-2 in zijn voordeel. De winnaar van het Franse onderonsje tussen Gilles Simon en Richard Gasquet is de volgende tegenstander van Federer.

Del Potro

Juan Martin del Potro verloor donderdag de eerste set, maar schaarde zich toch bij de laatste acht in de Chinese havenstad.

De Argentijn, die in 2009 de US Open won, was met 3-6, 7-6 (5) en 6-4 te sterk voor de als derde geplaatste Alexander Zverev.