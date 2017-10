Rojer met dubbelpartner Tecau zeker van deelname ATP Finals

De Nederlandse tennisser en zijn Roemeense dubbelpartner bereikten donderdag de kwartfinales van het Masterstoernooi in Shanghai door een zege op het Colombiaanse duo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah (3-6, 6-4 en 10-6). Ze stelden hiermee hun plek bij het eindejaarstoernooi met de beste acht koppels van het seizoen veilig.

Rojer (36) en Tecau (32) maken samen voor de derde keer als duo hun opwachting bij de ATP Finals. In 2015 pakten ze de titel en sloten ze het jaar af als nummer één van de wereld.

Dit seizoen wonnen Rojer en Tecau tot nu toe vier titels, met als hoogtepunt de US Open. De geboren Antilliaan kampte vorige maand nog met een knieblessure, waardoor hij het met 3-2 gewonnen Davis Cupduel van Nederland met Tsjechië miste.

Bij de vrouwen gaat de laatste plaats in de WTA-finals naar Caroline Garcia. De Française is zeker van deelname door een blessure bij Johanna Konta. De Britse moest donderdag afzeggen voor het toernooi in Moskou.

Del Potro

Juan Martin del Potro bereikte donderdag de kwartfinale bij het enkelspel in Shanghai. De Argentijn was in drie sets te sterk voor de nummer vier van de wereld, Alexander Zverev. Del Potro trok met 3-6, 7-6 (5) en 6-4 aan het langste eind.

Later op donderdag komen onder anderen Roger Federer en Rafael Nadal in actie in hun achtste finale in Shanghai.