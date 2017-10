Voorwaardelijke schorsing Fognini na beledigen umpire op US Open

Fognini misdroeg zich in september tijdens zijn verloren wedstrijd tegen landgenoot Stefano Travaglia in de eerste ronde van de US Open. De nummer 28 van de wereld schold de umpire uit en beledigde haar.

De organisatie van de US Open stuurde Fognini weg van het toernooi en gaf hem al een boete van ruim 20.000 euro, die nu dus fors is verhoogd.

Het overkoepelende bestuur van de vier Grand Slam-toernooien geeft Fognini wel kans op eerherstel. Als hij zich vanaf nu tot en met 2019 netjes gedraagt op de baan, wordt de boete verlaagd naar circa 40.000 euro en vervalt de voorwaardelijke schorsing.

Spijt

Fognini heeft laten weten dat hij de straffen accepteert. "Ik heb de umpire mijn verontschuldigingen aangeboden en doe dat ook aan alle vrouwen. Ik wil niet door het leven gaan als een seksist. Ik ben ook bereid naar tennisscholen te gaan en daar aan kinderen te vertellen dat ze niet de fout moeten maken die ik heb begaan."

Fognini deed vorige week mee aan het ATP-toernooi in Peking, waar hij Robin Haase uitschakelde in de eerste ronde en vervolgens strandde in de achtste finales. Fognini en Haase vormden in China ook een koppel in het dubbelspel en reikten tot de kwartfinales.