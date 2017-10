Hogenkamp in Linz meteen ten onder tegen als eerste geplaatste Rybarikova

Op het Oostenrijkse hardcourt moest de 25-jarige Hogenkamp na twee sets en anderhalf uur spelen haar meerdere erkennen in de Slowaakse nummer één van de plaatsingslijst Magdalena Rybarikova: 7-5 en 6-3.

Ruim twee weken geleden was de Achterhoekse nog dicht bij haar eerste finaleplaats op WTA-niveau. Ze strandde toen in de halve eindstrijd in Seoul. Een paar dagen later was de openingsronde haar eindstation in het Oezbeekse Tashkent.

Mede door haar knappe prestaties in Seoul meldde Hogenkamp zich weer even in de top honderd van de wereldranglijst, maar intussen is ze weer weggezakt naar positie 107.

Slagvaardig

In Linz kon Hogenkamp goed meekomen met Rybarikova, de mondiale nummer 28. De Slowaakse toonde zich op de beslissende momenten echter wat slagvaardiger dan de Nederlandse, die in de eerste set één break minder plaatste (twee om drie).

De tweede set ging lange tijd gelijk op, maar in de zevende game sloeg Rybarikova bij een stand van 3-3 toe op de service van Hogenkamp. De Slowaakse gaf die voorsprong vervolgens niet meer uit handen en verzekerde zich onbedreigd van een ticket voor de volgende ronde.

Later op dinsdag komt ook Kiki Bertens nog in actie. De hoogst geklasseerde Nederlandse, als derde geplaatst in Linz, treft de Amerikaanse Varvara Lepchenko.