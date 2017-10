Kyrgios voert maag- en schouderklachten aan als reden voor bizarre opgave

Kyrgios gaf zijn tegenstander en de scheidsrechter een hand en verdween zonder een zichtbare blessure naar de kleedkamer.

De 22-jarige Australiër haalde vorige week in Peking nog de finale, waarin hij verloor van Rafael Nadal.

Een begeleider uit de staf van Kyrgios liet enige tijd na de wedstrijd al weten dat de speler was gestopt vanwege een schouderblessure. Die lezing werd later op dinsdag bevestigd door de Australiër, die ook maagklachten als reden voor zijn opgave noemde.

"Ik wil me verontschuldigen tegenover de fans in Shanghai", schrijft hij op Twitter. "Ik heb al een dag lang last van mijn maag en hoopte er klaar voor te zijn, maar ik was echt met mezelf aan het worstelen op de baan. Bij het inslaan kreeg ik ook nog last van mijn schouder, dus dat hielp ook niet echt mee."

"Nadat ik de eerste set verloren had, had ik simpelweg de kracht niet meer om verder te gaan, ook omdat ik de laatste 24 uur nauwelijks gegeten heb."

Strafpunt

Volgens Australische media stapte hij echter van de baan uit onvrede met de scheidsrechter, die hem twee waarschuwingen en een strafpunt gaf vanwege zijn gedrag in de eerste set.

Kyrgios zou tegen zijn begeleidingsteam hebben gezegd dat hij zou stoppen met de wedstrijd als hij de eerste set zou verliezen.

Boete

Kyrgios kreeg in het verleden al een paar keer een boete voor zijn gedrag op de baan. Vorig jaar maakte hij het in Shanghai te bont door onderhands te gaan serveren in zijn wedstrijd tegen de Duitser Mischa Zverev.

Hij vroeg de scheidsrechter ook om snel een einde aan de wedstrijd te maken. Hij kreeg een boete van 23.000 euro en werd voor twee maanden geschorst.