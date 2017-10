Gasquet bezorgt Haase in Shanghai vierde verlies op rij in eerste ronde

Daarmee verloor Haase voor de vierde keer op rij in de eerste ronde. In Cincinnati, de US Open en Peking kon hij al na één partij naar huis. Tussendoor won Haase in de Davis Cup wel van de Tsjech Jiri Vesely.

Haase, die op de maandag gepubliceerde wereldranglijst een plek moest inleveren en zakte naar de 44e stek, begon solide aan zijn partij tegen de Franse nummer 31 van de ATP-ranking.

De geboren Hagenaar liet meerdere kansen onbenut voordat hij de eerste set uiteindelijk nog binnensleepte. Bij een 6-5 voorsprong kreeg hij drie setpoints op de service van Gasquet, maar de speler met de enkelhandige backhand werkte een 0-40 achterstand weg en dwong een tiebreak af.

In die tiebreak verspeelde Haase een 5-1 voorsprong, om de set met 13-11 toch toch naar zich toe te trekken.

In de derde game van de tweede set wist Haase de service van zijn opponent te breken. Die voorsprong raakte hij in de achtste game weer kwijt door zijn opslagbeurt op 'love' in te leveren. Bij een 6-5 voorsprong voor Gasquet werd Haase opnieuw gebroken, waardoor hij de set verloor.

De derde set ging aanvankelijk gelijk op, totdat Haase bij een 3-2 achterstand opnieuw gebroken werd. Gasquet speelde de wedstrijd zonder problemen uit.

Chung

In de tweede ronde speelt Gasquet tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die verrassend te sterk was voor Roberto Bautista Agut. De Spanjaard bereikte vorig jaar nog de finale in de Chinese havenstad, waarin Andy Murray te sterk bleek.

Het toernooi in Shanghai is sterk bezet met onder anderen de nummer één van de wereld Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev en Marin Cilic.