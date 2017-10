Nadal pakt in Peking 75e ATP-titel na zege op Kyrgios

Na slechts één uur en 33 minuten spelen stond er 6-2 en 6-1 op het scorebord in het voordeel van Nadal. De 31-jarige Nadal was eerder in 2005 de beste in Peking. Destijds klopte hij in de eindstrijd de Argentijn Guillermo Coria.

In 2008 veroverde Nadal bovendien ten koste van Fernando Gonzalez uit Chili de olympische titel in de hoofdstad van China.

Vier jaar eerder pakte Nadal zijn eerste ATP-titel. Hij was destijds als 18-jarige de sterkste op het gravel in het Poolse Sopot.

Spierballentennis

Nadal en Kyrgios maakten er zondag in de beginfase een waar spektakel van in Peking. Met krachtige lange rally's werd het publiek getrakteerd op 'spierballentennis' van het hoogste niveau.

Een mindere game van Kyrgios, die al in de eerste game een waarschuwing kreeg wegens onsportief gedrag, bij 2-2 leidde ertoe dat het hoofd van de mondiale nummer negentien wat ging hangen. Nadal profiteerde dankbaar en liep binnen tien minuten door naar 6-2.

De Australiër slaagde er in de tweede set niet in de rug te rechten, waardoor Nadal zich niet eens bovenmatig hoefde in te spannen om zijn zesde ATP-titel van dit seizoen veilig te stellen.

Nadal pakte ook de eindzege op de US Open en Roland Garros en ging er tevens in Madrid, Barcelona en Monte Carlo met de hoofdprijs vandoor.