Halep nieuwe mondiale nummer één dankzij finaleplek in Peking

Muguruza, die sinds vorige maand de mondiale nummer één was, moest op het hardcourt in Peking al in de eerste opgeven wegens ziekte.

Halep versloeg Jelena Ostapenko in de halve finales met 6-2 en 6-4 en nam daarmee revanche voor de finale van Roland Garros, waarin de Letse eerder dit jaar nog te sterk was. Door die nederlaag greep Halep nog naast de nummer één-positie.

Halep bezette sinds juni van dit jaar al de tweede plaats op de wereldranglijst en was niet eerder de nummer één van de wereld. Ze is bovendien de eerste Roemeense die de mondiale ranking leidt.

"Dit maakt me heel emotioneel. Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik huil op een tennisbaan. Het is geweldig, een speciale dag", zei Halep na haar partij tegen Ostapenko.

Halep is de 25e speelster die sinds de introductie van de wereldranglijst in 1975 de koppositie bereikt. Eerder dit jaar hadden ook Angelique Kerber, Serena Williams en Karolina Pliskova de leidende positie in handen.

De 26-jarige Halep staat sinds januari 2014 in de top tien van de wereldranglijst. Dit jaar won ze het ATP-toernooi van Madrid, haar vijftiende toernooizege tot dusver.

De andere halve finale in Peking werd gewonnen door Caroline Garcia uit Frankrijk, die met 6-3 en 7-5 te sterk was voor Petra Kvitova. De eindstrijd is zondag.