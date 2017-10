Nadal plaatst zich ten koste van Isner voor halve finales Peking

Na één uur en 45 minuten spelen stond er 6-4 en 7-6 (0) op het scorebord in het voordeel van Nadal.

De geboren Mallorcaan bracht daarmee de stand in onderlinge ontmoetingen met Isner op 7-1. Alleen tijdens de Laver Cup vorige maand in Praag slaagde de mondiale nummer zeventien erin Nadal te verrassen.

In Peking liet Nadal Isner daar eigenlijk geen kans toe. De topfavoriet had aan een break in de negende game voldoende om de eerste set binnen te slepen en stond in de tiebreak van de tweede set geen punt af.

Dimitrov

Voor een plek in de finale neemt Nadal het zaterdag op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die op zijn beurt in drie sets afrekende met Roberto Bautista Agut uit Spanje: 7-6 (5), 4-6 en 6-2.

Nadal verloor slechts één van de negen voorgaande confrontaties met Dimitrov. Dat was opvallend genoeg wel in Peking. Dimitrov schakelde Nadal vorig jaar in de kwartfinales met 6-2 en 6-4 uit.

De twee andere kwartfinalepartijen moeten nog gespeeld worden. Daarin neemt Nicky Kyrgios het op tegen de Belg Steve Darcis en treft de Rus Andrey Rublev de Duitser Alexander Zverev.