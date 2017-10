Nadal overtuigend naar kwartfinale in Peking

In de kwartfinale neemt Nadal het op tegen de Amerikaan John Isner. In een eventuele halve finale wacht een duel met de Bulgaar Grigor Dimitrov of de Spanjaard Roberto Bautista Agut, respectievelijk de nummers acht en dertien van de wereld.

Nadal brak de opslagbeurt van de 21-jarige Khachanov in de vierde game van de eerste set en gaf die voorsprong niet meer weg.

Ook in de tweede set moest de Russische nummer 42 van de wereld al snel zijn service inleveren. Nadal kwam geen moment in de problemen en brak zijn tegenstander ook in de laatste game.

De 31-jarige Nadal won het toernooi in Peking in 2005.