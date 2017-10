Britse tennisser Evans 'slechts' jaar geschorst na gebruik cocaïne

De schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 24 april van dit jaar, dus de 27-jarige Evans krijgt over een half jaar weer groen licht om op de baan te verschijnen.

Evans heeft toegegeven dat hij vier dagen voor zijn positieve test cocaïne had gebruikt. De Davis Cup-winnaar van 2015 verstopte de drug vervolgens bij medicatie waarvoor hij een dopingattest had gekregen, waardoor er bij de test in Barcelona toch sporen van het verboden middel bij hem aangetroffen konden worden.

Volgens de ITF treft de Engelsman om die reden weinig blaam en wordt hij voor slechts twaalf maanden in plaats van vier jaar geschorst, ook omdat cocaïne niet prestatiebevorderend werkt.

Gevolgen

Evans trekt niettemin het boetekleed aan. "Ik ben in de fout gegaan en moet daar nu de consequenties van accepteren", reageert de Brit, die in juni al voorlopig geschorst werd.

Door zijn schorsing moest Evans ook al zijn prijzengeld en punten voor de wereldranglijst in de periode tussen april en juni inleveren. Hij was juist bezig aan een bijzonder sterk seizoen en haalde niet alleen de finale in Sydney, maar behaalde met een plek in de achtste finales van de Australian Open ook zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam.

In maart van dit jaar was de Brit bovendien terug te vinden op de 41e plek van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.