Bertens in eerste ronde Peking kansloos onderuit tegen Petkovic

Na twee sets zat het er al op voor de 25-jarige Bertens. Binnen een uur en tien minuten was het 6-4 en 6-0 voor de Duitse Petkovic.

Ook haar twee eerdere ontmoetingen met de 30-jarige Petkovic gingen verloren voor Bertens. Eerder dit jaar was de geboren Bosnische al te sterk in Rosmalen, net als op Roland Garros in 2014.

Bertens gold als de mondiale nummer dertig wel als favoriete op het Chinese hardcourt. Petkovic, in 2011 nog de nummer negen van de wereld, staat namelijk 77 plaatsen lager op de WTA-ranglijst: 107e.

In de eerste set ging het meteen al fout voor Bertens. Ze verloor de eerste drie games en wist die achterstand niet meer goed te maken. Daarna leek haar verzet definitief gebroken en sloeg Petkovic zich onbedreigd naar de winst tegen de machteloze Nederlandse.

Eerder deze week werd Bertens nog uitgeschakeld in de derde ronde van het WTA-toernooi in Wuhan. Ze had daar in de eerste ronde een einde gemaakt aan vier nederlagen op rij.