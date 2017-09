Arantxa Rus prolongeert knap titel bij Thais ITF-toernooi

Rus, als eerste geplaatst in Hua Hin, was eenvoudig doorgedrongen tot de eindstrijd. In de halve finale gaf haar Belgische tegenstander Tamaryn Hendler al na één game op.

Het was dit jaar de tweede toernooizege van Rus, die op de 138e plaats staat op de wereldranglijst. Ze won in juli het ITF-toernooi in Middelburg.

Eerder deze maand strandde de 26-jarige Rus in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Seoul. Ze liep daardoor een partij tegen landgenoot Richel Hogenkamp mis.