Fed Cup-team speelt uitwedstrijd tegen VS in eerste ronde Wereldgroep

De VS heeft volgens de nieuwe regels van de Fed Cup als finalist van 2017 het recht om ervoor te kiezen thuis te spelen. De Amerikaanse tennisbond liet de internationale tennisfederatie ITF woensdag weten daar gebruik van te maken.

In april handhaafde Nederland zich in de Wereldgroep door in de play-offs met 3-2 van Slowakije te winnen. Het Nederlandse team bestond toen uit Kiki Bertens, Richel Hogenkamp, Arantxa Rus en Cindy Burger.

De wedstrijd tegen de Verenigde Staten staat op 10 en 11 februari op het programma. De locatie en de ondergrond moeten nog worden gekozen.

De Verenigde Staten zijn een geduchte tegenstander. Het team heeft zeventien keer de Fed Cup gewonnen, ook al was dat in 2000 voor het laatst.

De Amerikaanse vrouwen domineerden dit jaar de US Open met vier speelsters bij de laatste vier. Sloane Stephens won het laatste Grand Slam-toernooi. In november staat de ploeg van captain Kathy Rinaldi-Stunkel in Minsk in de finale van de Fed Cup tegen Wit-Rusland.