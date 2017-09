Djokovic zet samenwerking met coach Agassi volgend seizoen voort

Djokovic stelde Agassi in mei van dit jaar aan om hem bij te staan op Roland Garros. In Parijs ging de 47-jarige Amerikaan al na de eerste week weg, maar hij maakte in die tijd wel een goede indruk op de nummer zes van de wereld.

Agassi begeleidde Djokovic daarna ook op Wimbledon. Het was onduidelijk of de twee de samenwerking daarna zouden voortzetten. Die leverde tot nu toe nog geen grote successen op.

Bij beide Grand Slam-toernooien werd Djokovic al vroegtijdig uitgeschakeld. Op Roland Garros verloor de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar in de kwartfinales van Dominic Thiem en op Wimbledon moest hij bij de laatste acht opgeven tegen Tomas Berdych vanwege een elleboogblessure.

Weinig indruk

Sindsdien kwam Djokovic niet meer in actie. Hierdoor moest hij onder meer de US Open aan zich voorbij laten gaan en wist hij voor het eerst sinds 2010 geen enkel Grand Slam-toernooi te winnen in een kalenderjaar.

Ook tijdens de rest van het seizoen kon de voormalig nummer één van de wereld weinig indruk maken. Hij veroverde slechts twee titels. Begin dit jaar won hij het toernooi in Doha en in juni was hij de sterkste in Eastbourne.

Djokovic heeft geen vaste coach sinds hij begin mei na een matig begin van het jaar afscheid nam van Marian Vajda, die hem elf jaar begeleidde. Eind vorig jaar beëindigde hij al de samenwerking met Boris Becker.