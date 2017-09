Bertens probleemloos naar tweede ronde WTA-toernooi Wuhan

De 25-jarige Bertens klaarde de klus tegen de vijf jaar oudere Roemeense op het Chinese hardcourt in twee sets. Het werd 6-2 en 6-1.

Bertens, de nummer dertig van de wereld, begon sterk en liep via 5-1 uit naar winst van de eerst set. De eerste games van de tweede set verliepen even moeizaam, maar de winst kwam geen moment in gevaar.

Het is de eerste overwinning van Bertens sinds half augustus. Destijds overleefde ze de openingsronde van het WTA-toernooi in Cincinnati, waarna ze in de tweede ronde onderuit ging.

Na dat toernooi strandde de Wateringse in zowel New Haven als Seoul in de eerste ronde. Tussendoor ging ze ook op de US Open direct onderuit.

In de volgende ronde van het toernooi in Wuhan neemt Bertens het wederom op tegen een qualifier. Ze treft Varvara Lepchenko uit de Verenigde Staten, die in de openingsronde verrassend in twee sets won van verliezend US Open-finalist Madison Keys.