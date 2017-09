Laver Cup voelt voor Federer als een van grootste zeges uit carrière

"Het voelt alsof ik een van de grootste wedstrijden in mijn leven gewonnen heb", vertelt Federer, die Team Europa zondag in de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad de drie beslissende punten bezorgde tegen Team Wereld.

De negentienvoudig Grand Slam-winnaar was in een zinderende partij te sterk voor de Australiër Nick Kyrgios: 4-6, 7-6 (6) en 11-9.​ "Het is echt een sprookje om het zo af te maken", benadrukt Federer.

De eindscore van driedaagse confrontatie kwam door de winst van Federer op 15-9 in het voordeel van Team Europa, dat naast Federer bestond uit Rafael Nadal, Alexander Zverev, Marin Cilic, Tomas Berdych en Dominic Thiem. Voor Team Wereld speelden behalve Kyrgios de Amerikanen Jack Sock, Frances Tiafoe, Sam Querry en John Isner en de Canadees Denis Shapovalov.

"Het was bijzonder om dit samen met deze toppers te beleven", vertelt Federer. "We kunnen terugkijken op een prachtige week. De beker zit onder de champagne en dat vertelt hoe blij mijn team is met de winst."

Eerste editie

Het was pas de eerste editie van de Laver Cup. Het toernooi is een bedenksel van het management van Federer en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver. Volgend jaar staat er in Chicago een nieuwe editie gepland.

"En ook in 2019 zal er gespeeld worden", weet Federer. "Daarna is er een jaar geen Laver Cup omdat het een olympisch jaar is, maar als het aan mij ligt gaat het evenement daarna door. "

"We moeten nog gaan evalueren, maar duidelijk is dat de eerste editie een succes was. Bij zowel de spelers als het publiek was drie dagen lang een grote glimlach zichtbaar."