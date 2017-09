Bertens wint met Zweedse Larsson dubbeltitel in Seoul

Het als eerste geplaatste duo won in de eindstrijd eenvoudig van de Thaise tennissters Luksika Kumkhum en Peangtarn Plipuech. Na iets meer dan een uur stond er 6-4 en 6-1 op het scorebord.

Het is alweer de achtste WTA-titel voor Bertens en Larsson. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de toernooien van Auckland en Gstaad.

Het Nederlands/Zweedse duo, dat in 2015 de finale verloor in Seoul, begon moeizaam aan de eindstrijd in de hoofdstad van Zuid-Korea. Ze moesten snel een break toestaan en kwamen op een 3-1 achterstand tegen Kumkhum en Plipuech, maar stelden vervolgens orde op zaken.

Bertens en Larsson verloren nog maar twee games en beslisten de wedstrijd definitief na ruim een uur spelen.

Ostapenko

In het enkelspel werd de titel gewonnen door Jelena Ostapenko. De nummer tien van de wereld was ook als eerste geplaatst in Seoul. Ze versloeg in de finale de Braziliaanse Beatriz Haddad Maria na 2 uur en 15 minuten in drie sets: 6-7 (5), 6-1 en 6-4.

De 20-jarige Ostapenko vierde pas haar tweede toernooizege uit haar nog prille carrière. In juni won de Letse verrassend Roland Garros.