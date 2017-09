Nadal met Europese tennissers op voorsprong in Laver Cup

De Kroaat Marin Cilic, de Oostenrijker Dominic Thiem en de Duitser Alexander Zverev bezorgden Team Europa de drie punten. Rafael Nadal ging met Tomas Berdych onderuit in het dubbelspel.

Cilic was in de openingspartij met 7-6 (3) en 7-6 (0) te sterk voor de pas 19-jarige Amerikaan Frances Tiafoe. Vervolgens rekende Thiem in een thriller af met John Isner: 6-7 (15), 7-6 (2) en 10-7.

Zverev breidde de marge verder uit door met 7-6 (3) en 7-6 (5) de pas 18-jarige Canadees Denis Shapovalov te verslaan. In het dubbelspel moesten Nadal en Berdych buigen voor het Australisch-Amerikaanse duo Nick Kyrgios/Jack Sock: 3-6, 7-6 (7) en 7-10.

De Laver Cup is een driedaags toernooi waarbij tennissers uit Europa de strijd aangaan met collega's uit de rest van de wereld. Deze traditie bestaat in het golf al sinds 1927 in de vorm van de Ryder Cup.

Federer

Het toernooi is een bedenksel van het management van Roger Federer en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver. Federer maakt zelf ook deel uit van Team Europa.

Elke dag staan er bij de Laver Cup vier wedstrijden op het programma. Voor elk gewonnen duel op vrijdag krijgt het team een punt.

Op zaterdag zijn er twee punten te verdienen per zege en op de laatste dag, zondag, wordt een overwinning beloond met drie punten. In totaal zijn er dus 24 punten te verdelen. Het team dat als eerste dertien punten pakt, wint de Laver Cup.