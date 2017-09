Hogenkamp in Seoul voor het eerst naar laatste vier WTA-toernooi

In de kwartfinales ontdeed de 25-jarige Hogenkamp zich in twee sets van de Australische Priscilla Hon. Na een uur en dertien minuten stond er 6-3 en 6-4 op het scorebord in Zuid-Korea.

Hogenkamp stond nog nooit eerder tegenover de pas 19-jarige Hon, die eerder nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Arantxa Rus. Zelf rekende de qualifier in de eerste ronde af met een andere landgenote, Kiki Bertens.

Bij de laatste vier strijdt Hogenkamp, die als nummer 119 van de wereld de top honderd weer in het vizier heeft, om een finaleplek met de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Zij versloeg de Spaanse Sara Sorribes Tormo in twee sets: 6-4 en 6-4.

De 21-jarige Haddad Maia is de nummer 71 van de wereldranglijst. Hogenkamp speelde vier jaar geleden al eens tegen de Zuid-Amerikaanse. De Nederlandse verloor destijds op het graveltoernooi in Caserta in Italië in drie sets.

Break

Al in de eerste servicegame van Hon sloeg Hogenkamp vrijdag toe op het Zuid-Koreaanse hardcourt. Die break voorsprong gaf ze vervolgens niet meer uit handen. In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, maar in de zevende game plaatste de Nederlandse een beslissende break.

Eerder dit jaar overleefde Hogenkamp ook al knap de eerste ronde op Roland Garros. Ze stond ook in het hoofdtoernooi van Wimbledon en de US Open. In juli haalde ze haar hoogste klassering op de WTA-ranglijst ooit: 94e.

De beste prestatie van Hogenkamp op een WTA-toernooi tot nu toe was het bereiken van de kwartfinales in Bastad in 2013.