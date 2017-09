Davis Cup-team stuit op Frankrijk in Wereldgroep, Fed Cup-team tegen VS

Het Franse team bestaat uit onder anderen Jo-Wilfried Tsonga en Richard Gasquet, respectievelijk de nummer achttien en de nummer dertig van de wereld. Frankrijk speelt dit jaar nog de finale van de Davis Cup tegen België.

Het Nederlandse team dwong zondag een plek af in de Wereldgroep dankzij een zege in de play-offs tegen Tsjechië. Het is de eerste keer sinds 2014 dat de formatie van captain Paul Haarhuis uitkomt op het hoogste niveau van het landentennis.

Het Nederlandse Davis Cup-team was ongeplaatst bij de loting en kon zo niet gekoppeld worden aan eveneens ongeplaatste landen, zoals Duitsland en Canada. De Wereldgroep bestaat in totaal uit zestien landen.

De wedstrijden met Frankrijk staan gepland voor 2, 3 en 4 februari. Mocht Nederland die ontmoeting verliezen, dan speelt het later een play-offduel om in de Wereldgroep te blijven. Tegen Tsjechië bestond het Nederlandse team uit Robin Haase, Thiemo de Bakker, Matwe Middelkoop en Tallon Griekspoor.

Fed Cup

Het Nederlandse Fed Cup-team neemt in de eerste ronde van de Wereldgroep op tegen de Verenigde Staten. Die ontmoeting op Amerikaanse bodem staat gepland voor 11 en 12 februari.

In april handhaafden de Nederlandse tennissters zich bij de toplanden door Slowakije te verslaan. Het Nederlandse team bestond toen uit Kiki Bertens, Richel Hogenkamp, Arantxa Rus en Cindy Burger.

De Verenigde Staten zijn een geduchte tegenstander. Het team heeft zeventien keer de Fed Cup gewonnen, ook al was dat in 2000 voor het laatst.

Amerika domineerde dit jaar de US Open met vier speelsters bij de laatste vier. Sloane Stephens won het toernooi. In november staat de ploeg van captain Kathy Rinaldi-Stunkel in Minsk in de finale van de Fed Cup tegen Wit-Rusland.