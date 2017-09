Geëmotioneerde Bertens verliest van Hogenkamp in eerste ronde Seoul

Hogenkamp stapte tegen de als tweede geplaatste Bertens na drie sets als winnaar van de hardcourtbaan in Zuid-Korea: 5-7, 6-4 en 6-3.

De 25-jarige Bertens was bij een 2-1 achterstand in de derde set in tranen en werd bemoedigend toegesproken door haar coach Raemon Sluiter.

Het was niet de eerste keer dit jaar dat de nummer 29 van de wereld geëmotioneerd op de baan stond. In juli barstte ze tijdens de gewonnen finale van het WTA-toernooi in Gstaad ook in huilen uit.

Bertens speelde haar eerste partij sinds de US Open. Op het Grand Slam-toernooi was eind vorige maand de eerste ronde direct het eindstation. Hogenkamp verloor in New York ook in de eerste ronde en ging vorige week in Tokio ook direct onderuit.

Break

In Seoul nam Hogenkamp (25) in de eerste set een 3-1 voorsprong. Bertens kwam terug en plaatste bij 5-5 de beslissende break. In de tweede set nam Hogenkamp opnieuw een break voorsprong en ditmaal stond ze die niet af.

Hogenkamp bleek in de beslissende derde set beter bestand tegen de druk dan Bertens. De mondiale nummer 119 liep uit naar 5-1, leverde vervolgens wel twee games in, maar beliste de partij in de lange negende game toch in haar voordeel.

In de achtste finales neemt Hogenkamp het op tegen de ongeplaatste Tsjechische Denisa Allertova, die in de eerste ronde van Andrea Petkovic uit Duitsland won.

Rus

Later op de dag bereikte ook Arantxa Rus de achtste finales in Seoul. De 26-jarige Delftse, die via de kwalificatie het hoofdtoernooi bereikte, was knap in twee sets te sterk voor Christina McHale uit de Verenigde Staten: 6-3 en 6-4.

Rus is de nummer 143 van de wereld en trof in McHale een op papier sterkere tegenstander, want de Amerikaanse bezet de 81 plaats op de mondiale ranking en was als achtste geplaatst in Zuid-Korea.

In een partij met breaks over en weer bleek Rus het meest constant. Voor een plek in de kwartfinales neemt Rus het op tegen de Australische qualifier Priscilla Hon.