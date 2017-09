Kerkhove buigt voor Belgische Wickmayer in eerste ronde Guangzhou

Wickmayer was tot tweemaal toe te sterk in de tiebreak: 6-7 (1) en 6-7 (4). Kerkhove had via de kwalificaties een plek in het hoofdtoernooi op het Chinese hardcourt bemachtigd.

De 25-jarige Zeeuwse trof in Wickmayer de nummer 116 van de wereld. De 27-jarige Belgische heeft al vijf WTA-titels op zak.

Kerkhove bood Wickmayer goed partij door aardig te serveren. Alleen in de eerste set wisten beide speelsters een break te plaatsen. Twee keer moest een tiebreak de beslissing brengen en twee keer sloeg de Belgische daarin toe.

Kerkhove debuteerde eind vorige maand op de US Open. De Zuid-Hollandse ging op Flushing Meadows in de eerste ronde onderuit tegen de Roemeense Sorana Cirstea.