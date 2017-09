Haase noemt beslissende zege De Bakker in Davis Cup 'mirakel'

De Bakker zorgde er zondag met een zege op Lukas Rosol voor dat het Nederlands Davis Cup-team terugkeert in de Wereldgroep. De Westlander klopte de Tsjech met 3-6, 6-4, 6-4 en 6-4.

De 30-jarige Haase noemde de zege van De Bakker "een mirakel op zich". "Het is ongelooflijk. Anderhalve set lang denk je: hoe moet hij dit winnen?"

"Maar Thiemo draait dan de hele wedstrijd om", vervolgde de Hagenaar, die eerder op de dag te sterk was voor Jiri Vesely, voor de camera van Ziggo Sport. "Ik ben niet verbaasd dat we de Tsjechen verslaan. Ik zei vrijdag na die twee nederlagen al: we kunnen echt van ze winnen."

Door de overwinning van De Bakker versloeg de ploeg van captain Paul Haarhuis Tsjechië in Den Haag met 3-2. In 2014 kwam Nederland voor het laatst uit in de Wereldgroep.

Lastig

De Bakker had het in de eerste set lastig met Rosol. "Ik moest wennen aan het spel van Rosol, maar nadat ik hem brak in de tweede set draaide de wedstrijd. Ik ben hier zo blij mee. Die paar weken per jaar met de Davis Cup, ik houd ervan."

Volgens De Bakker is de lange samenwerking de verklaring voor het succes van het Davis Cup-team. "We gaan voor elkaar door het vuur, we geven alles. We spelen al zo lang samen", zei de 28-jarige Zuid-Hollander, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 408e positie.

Nederland begon de confrontatie met Tsjechië vrijdag beiden met twee nederlagen in vijf sets, waarna zaterdag het dubbelspel wel werd gewonnen. "Dat was pijnlijk, je wilt zo'n dag tenminste met 1-1 afsluiten", aldus De Bakker. "De dubbel ging goed zaterdag en Robin begon vandaag fantastisch."

Verdiend

Haarhuis zag het vrijdag na de 2-0 achterstand somber in voor zijn ploeg. "Toen dacht ik wel: dit wordt moeilijk. Maar dan pak je de dubbel en speelt vervolgens Robin een hele goede wedstrijd."

"Het niveau was enorm hoog en dat heeft Thiemo mogelijk geïnspireerd", aldus Haarhuis. "Hij had vrijdag al gemerkt dat hij er dichtbij zat. De jongens hebben het verdiend."