Nederlands Davis Cup-team terug in Wereldgroep na fraaie comeback

Samen met Matwe Middelkoop won Haase zaterdag ook al het dubbelspel, waarmee hij Oranje in leven hield. Zondag was hij in zijn tweede enkelpartij in vier sets te sterk voor de Tsjechische kopman Jiri Vesely: 6-1, 1-6, 6-3 en 6-4.

In de beslissende vijfde partij rekende De Bakker vervolgens in vier sets af met Lukas Rosol (3-6, 6-4, 6-4 en 6-4) en maakte zo de comeback compleet in de Sportcampus in Den Haag. Het is voor het eerst sinds 1997 dat Oranje terugkomt van een 2-0 achterstand. Destijds werd Roemenië verslagen.

De laatste keer dat Nederland actief was in de Wereldgroep was in 2014. Woensdag wordt geloot en dan weet Nederland wie begin 2018 de tegenstander is in de eerste ronde van het hoogste niveau in het landentennis.

Haase

Haase begon zondag als favoriet aan de partij tegen Vesely, de nummer 59 van de wereld, en maakte de verwachtingen in de eerste set waar. Bij een 2-1 voorprong brak hij de Tsjech en na een tweede break won hij de set met 6-1.

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Haase keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan en bij 4-1 verloor de Nederlander opnieuw zijn servicegame. Vesely serveerde de set vervolgens goed uit: 1-6.

Haase, nummer 39 van de wereld, herstelde zich in de derde set. Het ging even gelijk op, maar bij 4-3 sloeg hij toe op de servicegame van Vesely. Die ene break bleek voldoende voor setwinst (6-3), waarna Haase met vertrouwen aan de vierde set begon.

In die vierde set kreeg Haase breakkansen bij 2-2. Vesely hield stand, maar op 3-3 capituleerde de Tsjech alsnog. Haase kwam vervolgens niet meer in de problemen. Op 5-3 kreek hij een matchpoint, maar die benutte hij nog niet. Op eigen service maakte hij het een game later alsnog af (6-4), waardoor De Bakker de baan op mocht om te strijden om het laatste punt.

De Bakker

In tegenstelling tot Haase was De Bakker tegen Rosol niet de favoriet. De 28-jarige Westlander is afgezakt naar de 408e positie op de wereldranglijst, terwijl de 32-jarige Rosol 192e staat. Vier jaar geleden was de Tsjech nog de mondiale nummer 33.

Het verschil in ranking was aan het begin van de partij zichtbaar. Rosol kreeg in de openingsgame al twee breakkansen, maar De Bakker werkte die weg. Bij 2-2 sloeg de Tsjech wel toe op de service van de Nederlander. Via een tweede break haalde Rosol de eerste set met 6-3 binnen.

In de tweede set nam De Bakker het initiatief. Ook hij brak bij 2-2 en dat bleek voldoende om de stand gelijk te trekken. Met een ace sleepte hij de set binnen (6-4).

De derde set was spannend en opnieuw had De Bakker, die af en toe fraaie dropshots liet zien, aan een break genoeg: 6-4. Hij hield zijn hoge niveau vast aan het begin van de vierde set. Meteen brak hij Rosol, die gefrustreerd met zijn racket gooide.

Doordat De Bakker even later twee breakpoints onbenut liet, bleef het spannend. Bij 5-4 kon De Bakker uitserveren, maar even haperde de opslag van de Nederlander. Tot opluchting van het Oranje-publiek liet Rosol een breakpoint onbenut, waarna De Bakker Nederland alsnog naar de Wereldgroep sloeg.