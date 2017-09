Haase dwingt vijfde partij af in Davis Cup-duel met Tsjechië

De stand kwam daarmee op 2-2, nadat Nederland na de eerste dag nog tegen een 2-0 achterstand aankeek. Zaterdag won Haase met Matwé Middelkoop ook al het dubbelspel.

In de vijfde partij, die om 14.45 uur begonnen is, moet Thiemo de Bakker Lukas Rosol verslaan om Nederland een ticket voor de Wereldgroep te bezorgen. De laatste keer dat Oranje actief was op het hoogste niveau was in 2014.

Vrijdag verloor De Bakker zijn eerste enkelpartij in vijf sets van Vesely. De 28-jarige Westlander staat 408e op de wereldranglijst. De vier jaar oudere Rosol is de mondiale nummer 192, maar stond ooit 33e.

Favoriet

Haase begon zondag als favoriet aan de partij tegen Vesely, de nummer 59 van de wereld, en maakte de verwachtingen in de eerste set waar. Bij een 2-1 voorprong brak hij de Tsjech en na een tweede break won hij de set met 6-1.

In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Haase keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan en bij 4-1 verloor de Nederlander opnieuw zijn servicegame. Vesely serveerde de set vervolgens goed uit: 1-6.

Haase, nummer 39 van de wereld, herstelde zich in de derde set. Het ging even gelijk op, maar bij 4-3 sloeg hij toe op de servicegame van Vesely. Die ene break bleek voldoende voor setwinst (6-3), waarna Haase met vertrouwen aan de vierde set begon.

In die vierde set kreeg Haase breakkansen bij 2-2. Vesely hield stand, maar op 3-3 capituleerde de Tsjech alsnog. Haase kwam vervolgens niet meer in de problemen. Op 5-3 kreek hij een matchpoint, maar die benutte hij nog niet. Op eigen service maakte hij het een game later alsnog af (6-4), waardoor Nederland nog mag hopen op promotie.