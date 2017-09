Davis Cup-team houdt hoop levend door winst in dubbelspel tegen Tsjechië

Robin Haase en Matwé Middelkoop, de vervanger van de geblesseerde US Open-winnaar Jean-Julien Rojer, rekenden in vier sets af met de Tsjechische dubbelpartners Adam Pavlasek en Roman Jebavy: 4-6, 6-4, 7-6 (1) en 6-4.

Vrijdag had Haase de tweede enkelspelpartij nog verloren. Omdat Thiemo de Bakker de ontmoeting met Tsjechië in Sportcampus Zuiderpark was begonnen met een nederlaag, keek Oranje na de eerste dag tegen een 0-2 achterstand aan in Den Haag.

Nederland moest de dubbelpartij daarom winnen om uitzicht te houden op een ticket voor de Wereldgroep. Zondag wordt de play-off hervat met de laatste twee enkelpartijen, die voor de beslissing moeten zorgen.

Zaterdagochtend wees Haarhuis de 30-jarige Haase aan als partner van Middelkoop, die aanvankelijk zou dubbelen met Tallon Griekspoor. De twee vormden onlangs ook al een koppel bij de US Open, waar de kwartfinales pas het eindstation waren.

Ongelukkig

Op het Haagse gravel begonnen de Nederlanders ongelukkig tegen Pavlasek en Jebavy, die direct een break plaatsten. Haase en Middelkoop lieten zich niet van de wijs brengen en herstelden de schade al in de vierde game.

Toch ging de eerste set naar het Tsjechische duo, dat in de vijfde game opnieuw door de Nederlandse opslagbeurt heen ging en die voorsprong niet meer uit handen gaf.

In het tweede bedrijf liet de eerste en beslissende break lang op zich wachten. Het ging negen games lang gelijk op, maar bij een stand van 5-4 in het voordeel van Haase en Middelkoop leverden de Tsjechen hun servicebeurt in en kon Nederland de stand weer in evenwicht brengen (1-1).

Het verschil tusen de twee koppels bleef klein en in set drie moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin waren Haase en Middelkoop duidelijk te sterk voor de Tsjechen: 7-1.

Een break in de derde game van de vierde set bleek uiteindelijk doorslaggevend, want Haase en Middelkoop gaven die marge niet meer weg. Bij het tweede matchpoint was het raak voor Nederland.