Haase vervangt Griekspoor in cruciale dubbelpartij Davis Cup-team

Adam Pavlasek en debutant Roman Jebavy zijn om 13.00 uur de tegenstanders van Haase en Middelkoop, die moeten winnen om Nederland in leven te houden in de play-off tegen de Tsjechen.

Haase en Middelkoop vormden onlangs ook al een duo op de US Open, waar zij pas in de kwartfinales sneuvelden tegen de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez.

Het Nederlandse Davis Cup-team kijkt na twee partijen in het enkelspel tegen een 0-2 achterstand aan in de Sportcampus Zuiderpark. Zowel Haase als Thiemo de Bakker verloor vrijdag op het Haagse gravel. Een plek in de Wereldgroep is daardoor ver weg voor de equipe van captain Paul Haarhuis.

Haarhuis kan in Den Haag geen beroep doen op dubbelspecialist en US Open-winnaar Jean-Julien Rojer, die geblesseerd is. Bij Tsjechië ontbreekt Tomas Berdych.