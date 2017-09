Haase denkt dat Davis Cup-team ondanks achterstand nog kan winnen

"We kunnen vandaag beide wedstrijden winnen", vertelde Haase na afloop van zijn nederlaag tegen Lukas Rosol bij Ziggo Sport. "Dus als we de dubbel kunnen winnen, dan maken wij absoluut nog kans."

Nederland en Tsjechië strijden om een plek in de wereldgroep. De nummer 39 van de wereld denkt wel dat het een lastig karwei zal worden om de Tsjechen te verslaan. "Je staat met 2-0 achter. Dat betekent niet dat het over is, maar het wordt wel heel pittig."

Haase ging in de tweede partij in vijf sets ten onder tegen Rosol. Ondanks het zware gevecht had hij ook genoten van zijn partij. "Dit was een van de mooiste Davis Cup-wedstrijden die ik ooit heb gespeeld", liet hij weten. "We zeiken wel soms over het Nederlandse publiek dat ze stilvallen als het niet goed gaat, maar vandaag heb ik ze continu gehoord."

Publiek

De 30-jarige Nederlander genoot vooral van het moment waarop Rosol zich uit zijn spel liet halen door het publiek in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. "Hij liet zich irriteren door het publiek en ging daardoor minder spelen. Als ik dan zelf ook nog beter ga spelen, dan is dat dubbelop."

Desondanks slaagde Haase er niet in om de 32-jarige Tsjech te verslaan. "Het is een hardhitter, waardoor je niet in je ritme komt. Dan is het heel moeilijk om de variatie in je spel te krijgen."

Haase was na afloop ook kritisch op zichzelf. "Ik had een aantal missers op belangrijke momenten, zoals in de vijfde set. Dan mis ik een volley op breakpoint, die ik normaal nooit mis. Als topsporter verwijt ik dat mezelf."

De Bakker

Thiemo de Bakker verloor eerder vrijdag in vijf sets van Jiri Vesely. De 28-jarige Zuid-Hollander hield een dubbel gevoel over aan zijn partij. "Het is een combinatie", zei hij na afloop. "Ik ben blij dat ik mezelf in de positie heb gebracht dat ik hier kan tennissen en dat het lichaam het houdt. Maar je verliest wel en dat doet zeer."

De Bakker is mede door blessures de afgelopen anderhalf jaar afgezakt naar de 408e plaats op de wereldranglijst. Hij kwam dit jaar alleen in actie op challenger- en futuretoernooien, waardoor het lang geleden is dat hij vijf sets speelde.

"Het speelt wel mee dat ik lang geen vijfsetter heb gespeeld en lang niet op dit niveau heb geacteerd. Aan het begin van de vijfde set was ik het even kwijt. Dat duurde drie games en twee breaks tegen", aldus De Bakker, die met een schouderblessure kampt.

"Van de schouder heb ik geen last gehad. Er zit al een tijdje een cyste en dat irriteert", besloot hij. "Het is iets om na dit weekend naar te laten kijken."

Zaterdag staat het dubbelspel op het programma bij Nederland-Tsjechië. Daarin nemen Matwé Middelkoop en Tallon Griekspoor het op tegen Roman Jebavy en Adam Pavlasek.