Davis Cup-team op achterstand tegen Tsjechië na nederlaag De Bakker

De Bakker ging op het gravel van de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in vijf sets ten onder tegen Vesely: 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 en 4-6.

Nederland en Tsjechië strijden in Den Haag om een plek in de wereldgroep. Bij winst keert de ploeg van captain Paul Haarhuis voor het eerst sinds 2014 terug op het hoogste niveau.

De Bakker is op de wereldranglijst afgezakt naar de 408e plaats. In juli 2010 bezette de Westlander nog de veertigste positie. Vesely, de kopman van Tsjechië bij afwezigheid van Tomas Berdych, is de mondiale nummer 59.

Uitstekend

Op de baan was dat verschil niet duidelijk te merken, want De Bakker begon uitstekend aan de partij en nam direct een break voorsprong. Die gaf hij in het vervolg van de eerste set niet meer uit handen.

In het tweede bedrijf repareerde de 28-jarige Nederlander in de vijfde game een break achterstand. Vesely kwam op 5-3 echter opnieuw een break voor en serveerde de set zonder problemen uit.

De Bakker herpakte zich in de derde set, maar moest de vierde door een vroege break weer inleveren. In de beslissende set nam Vesely meteen een break voorsprong en gaf de overwinning niet meer weg. De 24-jarige Tsjech maakte de partij op zijn derde matchpoint af.

Later vrijdag komt Robin Haase in actie in de tweede enkelpartij. De kopman van het Nederlands Davis Cup-team neemt het op tegen Lukas Rosol.