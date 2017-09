Krajicek strikt Zverev, Dimitrov en Tsonga voor ABN Amro-toernooi 2018

Van het drietal heeft Zverev de hoogste ranking. De 20-jarige Duitser staat bekend als het grootste talent ter wereld en is de mondiale nummer vier, achter Rafael Nadal, Roger Federer en Andy Murray.

Het wordt al Zverevs vierde deelname in Rotterdam. Dit jaar won hij de toernooien in Montreal, Rome, Washington, München en Montpellier.

"Zverev is een sensatie", zegt Krajicek. "In een periode waarin het steeds lastiger lijkt om als jonge speler door te breken, spot hij met alle wetten. Het lijkt daarom slechts een kwestie van tijd voordat we hem als nummer één van de wereld kunnen kronen."

Tsonga

De afgelopen editie van het ABN Amro-toernooi werd gewonnen door Tsonga. Krajicek is blij dat de 32-jarige Fransman, die achttiende staat op de wereldranglijst, zijn titel zal verdedigen. "Maar minimaal net zo belangrijk als zijn aantrekkelijke tennis is zijn populariteit bij de fans. Ook daarom hebben wij hem er heel graag weer bij.''

Dimitrov, nummer negen van de wereld, kwam in Rotterdam in zeven eerdere deelnames niet verder dan de halve finale.

"Met de huidige nummer vier, negen en achttien van de wereld leggen we direct een stevige basis voor een mooi competitief toernooi", vindt Krajicek. "Van Zverev, Dimitrov en Tsonga verwachten we nog heel veel in de komende maanden. Het zou zomaar kunnen dat ze nog een aantal toernooien op hun naam schrijven."

De 45e edite van het ABN Amro-toernooi duurt van maandag 12 tot en met zondag 18 februari.