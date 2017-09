De Bakker opent Davis Cup-duel met Tsjechië tegen Vesely, Haase treft Rosol

Dat heeft de loting in Den Haag donderdag uitgewezen. Nederland en Tsjechië, dat aantreed zonder Tomas Berdych, strijden komend weekend in een play-off om een plek in de Wereldgroep.

Tallon Griekspoor en Matwé Middelkoop vormen zaterdag een koppel in het dubbelspel. Zij staan tegenover Adam Pavlasek en Roman Jebavy op het gravel van de Sportcampus Zuiderpark.

Op zondag treft Haase de mondiale nummer 59, Vesely. De Bakker speelt dan tegen de 32-jarige Rosol, die is afgezakt naar de 192e positie op de ATP-ranglijst. Drie jaar geleden was hij de mondiale nummer 26.

De 28-jarige De Bakker staat op de 408e plaats van de wereldranglijst. In juli 2010 bezette de Westlander nog de veertigste positie. Haase is momenteel de nummer 39.

Rojer

Middelkoop vervangt de met een knieblessure afgehaakte Jean-Julien Rojer. De dubbelspelspecialist veroverde afgelopen weekend nog zijn tweede Grand Slam-titel bij de US Open.

De Davis Cup-ontmoeting tussen Nederland en Tsjechie begint vrijdag om 14.00 uur in Den Haag. De vorige keer dat beide landen tegenover elkaar stonden was in 2014 en toen wonnen de Tsjechen met 2-3.