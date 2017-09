Hogenkamp kan niet stunten tegen Zhang in eerste ronde Tokio

De Chinese nummer twee van de plaatsingslijst klaarde de klus in twee sets. Het werd 6-3 en 6-3.

Hogenkamp (25), de nummer 119 van de wereld, was de enige Nederlandse speelster in het hoofdtoernooi in Tokio.

Het was de eerste keer dat ze tegenover de drie jaar oudere Zhang stond. De Chinese is de nummer 28 op de mondiale ranking.

Lesley Kerkhove slaagde er eerder niet in het hoofdtoernooi te bereiken. In de laatste kwalificatieronde verloor ze van de Kroatische Jana Fett, die nu in de eerste ronde uitkomt tegen de als eerste geplaatste Kristina Mladenovic.