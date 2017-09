Haase vindt dat Davis Cup-team er 'goed op staat' voor duel met Tsjechië

Oranje neemt het in Den Haag op tegen Tsjechië. De vorige Davis Cup-ontmoeting was in april tegen Bosnië in Zenica. "We staan er beter voor dan tegen Bosnië", zei kopman Haase dinsdag in de Sportcampus Zuiderpark.

De Hagenaar won toen beide partijen in het enkelspel, waardoor het play-offduel met de Tsjechen werd afgedwongen. "Toen voelde ik echt druk. Inmiddels is Tallon Griekspoor een ervaring rijker en speelt hij ook challengertoernooien en niet alleen futures. Ook Thiemo de Bakker staat er goed op.''

In Den Haag kozen de Nederlanders voor gravel als ondergrond. Een van de redenen was dat de Tsjechische kopman Tomas Berdych daar geen trek in zou hebben en de ontmoeting zou overslaan. Dat gebeurde ook.

Voor Haase zelf is het, midden in het hardcourtseizoen, even schakelen. "Het is een lang jaar geweest met veel toernooien. Het kost wat meer kracht om me op te laden, dat merk je soms wel. Maar ik voel me goed, en heb nu wat dagen om weer te wennen aan gravel."

Haarhuis

Captain Paul Haarhuis, die naast Haase kan beschikken over De Bakker, Griekspoor en Matwé Middelkoop, heeft eveneens goede hoop voor de ontmoeting met Tsjechië.

"We maken absoluut kans", zei de oud-tennisser, die bij de vrouwen het Fed Cup-team onder zijn hoede heeft. "Het zou een geweldige beloning zijn voor deze groep."

Middelkoop is de vervanger van de met een knieblessure afgehaakte Jean-Julien Rojer. De Tsjechische ploeg bestaat uit kopman Jiri Vesely, Adam Pavlasek, Lukas Rosol en Roman Jebavy.

De partijen worden van vrijdag tot en met zondag afgewerkt in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.