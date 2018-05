Nadal voor het eerst sinds 2014 bij laatste vier Grand Slam

Nadal had 2 uur en 44 minuten nodig tegen de als derde geplaatste Raonic, die sinds kort gecoacht wordt door Richard Krajicek: 6-4, 7-6 (7) en 6-4.

De als negende ingeschaalde Nadal staat voor de vijfde keer bij de laatste vier van de Australian Open. In 2009 won hij het toernooi in Melbourne, in 2012 en 2014 was hij verliezend finalist en in 2008 strandde hij in de halve finales.

De veertienvoudig Grand Slam-winnaar kwam tot woensdag sinds zijn negende eindzege op Roland Garros in 2014 niet verder dan de kwartfinale bij de vier Grand Slams. Vorig jaar verloor hij op de majors al in de eerste ronde (Australian Open), de derde ronde (Roland Garros) en de vierde ronde (US Open). Op Wimbledon deed hij niet mee.

De 26-jarige Raonic, die vorig jaar in de halve finales werd uitgeschakeld in Melbourne, wacht nog steeds op zijn eerste Grand Slam-zege. Vorig jaar op Wimbledon verloor hij zijn eerste finale op een van de vier grootste toernooien.

Nadal neemt het vrijdag in de halve finale op tegen Grigor Dimitrov, die zich eerder op woensdag met zijn tiende zege op rij ten koste van David Goffin schaarde onder de laatste vier: 6-3, 6-2 en 6-4. De andere halve eindstrijd op de Australian Open gaat tussen de Zwitsers Roger Federer en Stan Wawrinka.

Solide

Nadal begon zeer solide aan zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam sinds Roland Garros 2015. De nummer negen van de wereld maakte in de eerste set maar twee onnodige fouten en nam een 1-0 voorsprong door een break in de zevende game.

De Spanjaard werd wat slordiger in de tweede set, waardoor Raonic zijn eerste kansen kreeg in de opslaggames van Nadal. Bij een 5-4 voorsprong kreeg de pupil van Krajicek zelfs drie break- en setpoints, maar de mondiale nummer drie wist die niet te benutten.

Een tiebreak moest de beslissing brengen en daarin kreeg Raonic op 6-4 nog twee setpunten. Nadal werkte de eerste weg en vervolgens kreeg hij hulp van de Canadees, die een dubbele fout sloeg. Na een zesde gemiste setpunt van Raonic op 7-6 op de service van Nadal, pakte de Mallorcaan de tiebreak (9-7) en een 2-0 voorsprong in sets.

Raonic gaf niet op in de derde set, maar bij een 5-4 achterstand leverde hij 'op love' zijn service in, waardoor Nadal zijn vijftigste enkelspelpartij won op de Australian Open. Alleen Roger Federer (85), Novak Djokovic (58), en Stefan Edberg (56) hebben die mijlpaal ook bereikt.

Dimitrov

Dimitrov plaatste zich door zijn zege op Goffin pas voor de tweede keer in zijn carrière voor de halve finale op een Grand Slam. In 2014 verloor hij de halve eindstrijd op Wimbledon.

Dimitrov is al tien duels op rij ongeslagen. Voorafgaand aan de Australian Open schreef de 25-jarige Bulgaar het ATP-toernooi van Brisbane op zijn naam.

Woensdag was Dimitrov in de Rod Laver Arena in drie sets te sterk voor Goffin. De als elfde geplaatste Belg was in Melbourne vier plekken hoger ingeschaald dan de Bulgaar.

Goffin evenaarde in Melbourne zijn beste prestatie ooit op een Grand Slam. De 26-jarige Belg strandde vorig jaar in de kwartfinale van Roland Garros.