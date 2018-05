Kiki Bertens bereikt voor het eerst kwartfinale op Roland Garros

Bertens, die op de wereldranglijst 41 plaatsen lager staat dan Keys (58 om 17), won met 7-6 (4) en 6-3 van de als vijftiende geplaatste Amerikaanse. De partij duurde 1 uur en 26 minuten.

De Wateringse heeft nu zeventien duels op rij gewonnen in het enkel- en dubbelspel. In de kwartfinales neemt ze het op tegen de als achtste ingeschaalde Zwitserse Timea Bacsinszky, die in twee sets Venus Williams uitschakelde (6-2 en 6-4).

De beste prestatie van Bertens op een Grand Slam was een plek in de vierde ronde twee jaar geleden op Roland Garros. Destijds verloor ze van de Duitse Andrea Petkovic.

De laatste keer dat een Nederlander de laatste acht bereikte in het enkelspel in Parijs was Martin Verkerk in 2003. Bertens is de eerste Nederlandse vrouw in de kwartfinales van Roland Garros sinds Manon Bollegraf in 1992 en de eerste Nederlandse vrouw in de kwartfinales van een Grand Slam sinds Michaëlla Krajicek in 2007 op Wimbledon.

Bertens en Keys zouden eigenlijk al eerder deze week op de baan komen, maar door de regen in Parijs kon de partij zowel op maandag als dinsdag geen doorgang vinden.

Solide

De 21-jarige Keys stond pas voor de eerste keer in haar loopbaan in de vierde ronde van Roland Garros, maar de Amerikaanse maakte eerder dit gravelseizoen indruk met een finaleplaats bij het grote WTA-toernooi van Rome.

Bertens speelde op baan 1 echter weer heel solide met slechts dertien onnodige fouten in de hele partij.

De pupil van Raemon Sluiter noteerde in de vijfde game ook de eerste break van de wedstrijd, maar bij een voorsprong van 5-4 wist ze de set niet uit te serveren. In de tiebreak sloeg de Nederlandse alsnog toe (7-4).

In de tweede set liep Bertens door haar tweede break van de wedstrijd al snel uit naar een 4-1 voorsprong en Keys kon vervolgens geen vuist meer maken in de servicegames van haar tegenstander.

Op 5-3 benutte Bertens, die in de hele wedstrijd maar 25 van de 74 punten in haar opslaggames verloor, haar eerste matchpoint.