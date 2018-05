Haase in twee sets onderuit tegen Kohlschreiber in Moskou

De Hagenaar moest bij het indoortoernooi van Moskou in twee sets zijn meerdere erkennen in de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-2 en 6-4.

Haase kwam op het hardcourt met 2-1 voor in de eerste set, maar verloor daarna vijf games op rij. In de tweede set had de 32-jarige Duitser aan één break genoeg om de wedstrijd te beslissen.

De wedstrijd duurde een uur en twintig minuten. Het was de derde keer dit jaar dat Haase de laatste acht van een ATP-toernooi bereikte. Ook in Estoril was dat voor de Hagenaar het eindstation. Bij het toernooi van Rosmalen strandde hij in de halve finales.